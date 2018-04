Côte d’Ivoire/ Fête du travail : Les couches socioprofessionnelle de Danané invitée à y prendre part

Le préfet du département de Danané, Diarra Abdoul Karim

Danané, 27 avr (AIP)- Le préfet du département de Danané, Diarra Abdoul Karim a invité toutes les couches socio-professionnelles de sa localité à prendre part aux festivités marquant la célébration de la fête du travail le 1er mai. Par une note circulaire mercredi, le préfet a invité les organisations et les différentes couches socio-professionnelles, à marquer d’une pierre blanche, les journées des 28,et 30 avril ainsi que le 1er mai, par des activités récréatives et de bienfaisance, notamment la visite guidée dans la réserve naturelle intégrale du Mont Nimba. Une opération de don de sang lundi, un match de gala pour la cohésion et un tournoi de maracana inter-services meubleront le programme de ces festivités. (AIP) eb/gak/fmo

