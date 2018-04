Côte d’Ivoire/ FENACMIS 2018: L’EPP Dosso Lémissa représentera le Béré aux phases finales à Bouaké

Les encadreurs du groupe vainqueur du Kambélé 2018 du Béré avec leur trophée en compagnie des autorités administratives

Mankono, 17 avr (AIP)-L’Ecole primaire publique (EPP) Dosso Lémissa sera le représentant de la région du Béré aux phases finales du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire (FENACMIS), prévues à Bouaké, du 16 au 20 juillet. Cet établissement a remporté samedi, au Foyer des jeunes de Mankono, la deuxième édition du festival culturel des établissements primaires de Mankono dénommé » Kambélé », initié par la Direction régionale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DRENET-FP). La première responsable de la direction régionale, N’Djessan Dekahon Euphrasie epse Bindé, s’est réjouie de la bonne ambiance qui a prévalu au cours des éliminatoires régionales et nourri...

