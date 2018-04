Côte d’Ivoire/ FEMUA 11: Les artistes exhortés à être des ambassadeurs de la lutte contre l’immigration clandestine

Le Commissaire général du FEMUA, A'Salfo, à l'ouverture de la 11ème édition à Anoumabo (Marcory)

Abidjan, 20 avr (AIP)- Le commissaire général du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), Salif Traoré dit Asalfo’ a indiqué vendredi, que le but de cette 11ème édition, est que chaque artiste soit un ambassadeur de la lutte contre l’immigration irrégulière à travers des actions permanentes, au cours d’une conférence de presse, à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS). « Ces artistes sont venus dans un festival qui porte un thème, « Jeunesse africaine et immigration clandestine ». Le but est que chacun soit ambassadeur de la lutte contre l’immigration clandestine et chacun apporte sa touche, place un mot, dans ses concerts, interviews et tournées. Elle (la lutte) doit être permanente et doit demeurer. On doit continuer jusqu’à...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.