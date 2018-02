Côte d’Ivoire/ Face aux dégâts du lycée moderne de Bouna, le directeur régional invite les personnels à la solidarité

Le directeur régional de l'Education nationale de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Drenetfp) de Bouna, Koffi Komenan Hyacinthe, a invité élèves et personnels du lycée moderne de Bouna à un élan de solidarité.

Bouna, 28 fév (AIP)-Le directeur régional de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Drenetfp) de Bouna, Koffi Komenan Hyacinthe, a invité lundi, élèves et personnels du lycée moderne de Bouna, à un élan de solidarité dans la perspective d’une remise en état des deux salles de classe de cet établissement qui ont été décoiffées par une tornade. Pour M. Koffi, il est opportun d’entamer une action localement et qui viserait à faire face à ce sinistre bien avant l’arrivée de tout appui ou aide extérieure. Il a donc invité les personnels à d’abord compter sur eux-mêmes avant de pouvoir bénéficier de la générosité qui vient d’ailleurs. « Ces événements vont nous permettre de...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.