Côte d’Ivoire/ Euphrasie Yao estime qu’investir dans les femmes rurales permet le développement d’un pays

Euphrasie Kouassi YAO, conseillère du genre à la président a obtenu le prix de l’Administration Publique et du Développement AllAfrica Leadership Féminin

Abidjan, 05 mars (AIP)- La conseillère spéciale chargée du genre, Euphrasie Kouassi Yao, estime qu’investir dans les femmes rurales permettrait le développement du pays avec une croissance plus inclusive de toute la population. L’ex- ministre en charge de la femme s’exprimait lundi, à l’ouverture de la 4ème édition du Prix AllAfrica Leadership Féminin 2018, décerné par le Groupe All African et placée sous le thème « Lutter pour l’autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles dans le monde rural ». « Mener des actions en faveur de la femme rurale ne doit pas être vu comme une dépense, mais comme un investissement qui certainement vous donnera un retour sur investissement auquel vous ne vous attendez pas », a déclaré,...

