Côte d’Ivoire/Epreuves physiques du baccalauréat 2018 : plus de 2000 élèves de terminale évalués dans le N’zi

Dimbokro, 4 mai (AIP) – Au total, 2195 élèves des classes de terminale ont pris part aux évaluations des épreuves physiques de la session 2018 du baccalauréat dans la Région du N’ZI, a appris l’AIP, vendredi, de la direction régionale de l’Education nationale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle locale. Ces examens qui ont démarré mardi, prennent fin ce vendredi dans les différents centres que sont les lycées modernes de Dimbokro et de Bocanda, avec les évaluations de 8 retardataires. « Les examens finissent ce soir à Dimbokro et Bocanda. A Kouassikouassikro, les élèves vont composer lundi parce que les professeurs de Bocanda qui doivent évaluer la-bas étaient occupés », a précisé un responsable de la DREN. En 2016,...

