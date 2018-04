Côte d’Ivoire/ En l’absence du personnel gréviste, des agents bénévoles assurent le service à la préfecture de Bouaké

Une vue des locaux provisoire de la préfecture au quartier municipal de Bouaké (archive)

Bouaké, 24 avr (AIP)-Des bénévoles assurent le service à la préfecture de Bouaké, en lieu et place des fonctionnaires et agents de l’Etat qui observent une grève de sept jours suivant le mot d’ordre du Syndicat national des agents du ministère de l’intérieur de Côte d’Ivoire (SYNAMICI), qui revendique la signature de différents décrets concernant leur traitement salarial et la levée de sanction contre certains de leurs collègues des sous-préfectures et préfectures. La secrétaire général de la préfecture de Bouaké, préfet par intérim, Mme Loboué Née Michèle Hortense Amani, a indiqué, mardi, à Bouaké, qu’aucun service n’est paralysé parce cinq jeunes volontaires et deux stagiaires de l’École nationale de l’administration (ENA) occupent les différents...

