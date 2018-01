Côte d’Ivoire/ En 2018, le Gouvernement continuera ses investissements dans les infrastructures TIC, médias et Télécom (Ministre)

Le ministre Bruno Koné entouré du comité de direction de l'AIP (Abidjan, le 12/01/2018)

Abidjan, 12 jan (AIP) – Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, porte-parole du Gouvernement, Bruno Nabagné Koné, assure qu’en 2018, l’Etat ivoirien va poursuivre ses investissements dans les infrastructures du secteur et déployer ses services au profit des populations. Au cours d’une cérémonie d’échanges des vœux du Nouvel an, vendredi au 24ème étage de l’immeuble Postel 2000, le ministre a fait le point des avancées dans chaque secteur de son département. « Pour le secteur de la Communication, l’année (2017) aura principalement été marquée par le vote de deux lois importantes qui précisent mieux et améliorent les cadres juridiques de la Presse et de l’Audiovisuel », a cité, entre autres, Bruno Koné. Il a surtout insisté...

