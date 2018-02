Côte d’Ivoire/ En 2017, les économies africaines sont restées résilientes (BAD)

Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, lors du traditionnel déjeuner avec les Ambassadeurs (Abidjan, le 06/02/2018)

Abidjan, 06 fev (AIP) – Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, se réjouit des performances réalisées par les économies africaines qui, dans l’ensemble, sont restées résilientes en 2017. En dépit de conditions économiques mondiales défavorables et de chocs climatiques et régionaux, la croissance du PIB réel était estimée à 3,6 % en 2017, contre 2,2 % en 2016, a affirmé le président de la banque panafricaine, mardi à la Salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. S’exprimant à l’occasion du déjeuner traditionnel du Nouvel qu’il offre aux Ambassadeurs et représentants des institutions internationales accrédités en Côte d’Ivoire, le président de la BAD a souligné que durant l’année écoulée, 18 pays africains...

