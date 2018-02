Côte d’Ivoire / En 2017, la Poste a su faire apprécier sa capacité à se relancer (ministre)

Le ministre Koné Bruno lors de sa conférence de presse.

Abidjan, 27 fév (AIP) – La Poste de Côte d’Ivoire a su mettre en œuvre des reformes notables pour se faire apprécier des populations vivant en Côte d’Ivoire, et relancer sa capacité, a déclaré le ministre de la Communication, de l’économie numérique et de la poste, Koné Bruno, lors d’une conférence de presse bilan de son département. « 2017 a été un tournant qui nous a permis d’apprécier la capacité de la Côte d’Ivoire à intégrer la nouvelle dimension des offres de services postaux pour une relance de ces activités, au profit de ces utilisateurs, a indiqué lundi le porte parole du gouvernement Koné Bruno. L’accroissement de son volume de colis et paquets, à la réouverture des agences postales fermées depuis la fin de la crise post électorale...

