Côte d’Ivoire/Electricité : la CIE se rapproche davantage des consommateurs du Gbêkè

Photo de groupe après le lancement de la campagne "entre vous et nous" à Bouaké

Bouaké, 15 avr (AIP)- Après quatre première édition à Abidjan, la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) a lancé dans la région de Gbêkè sa campagne d’échange avec sa clientèle dénommée «Entre vous et nous», en vue de recueillir et traiter ses préoccupations, l’aider à mieux comprendre ses factures, lui prodiguer des conseils d’usage pour une bonne maîtrise de la consommation de l’électricité. Cette 5e édition de cette campagne et la première pour l’intérieur du pays, lancée samedi à Bouaké, en présence du chef de cabinet de la préfecture de la ville, Kouadio Constant, se déroulera jusqu’au 24 avril sur deux sites. Des stands y sont ouverts pour accueillir les populations invitées à s’y rendre exprimer librement leurs besoins et...

