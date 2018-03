Côte d’Ivoire/ Église Méthodiste Unie: Le prochain synode ordinaire de Songon prévu à Songon Kassemblé

Le surintendant du district ordinaire de Songon, le Révérend Pasteur Mathias Agnéro

Songon, 1er mars (AIP)- Les assises du deuxième synode ordinaire du district ordinaire de Songon de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire (EMUCI) aura lieu en février 2019, dans le village Songon-Kassemblé, a annoncé le surintendant, le Révérend Pasteur Mathias Agnéro. « Le synode ordinaire est la plus importante réunion de l’Église méthodiste unie qui permet aux fidèles chrétiens de dresser le bilan des activités de l’exercice précédent et de définir les grandes orientations de l’année en cours », a expliqué dimanche, le Révérend Pasteur Mathias Agnéro, lors du culte de clôture du premier synode ordinaire, placé autour du thème « L’Eglise et la sécurité alimentaire », organisé à Songon-Agban. Auparavant, il a précisé que ce sont 200 délégués,...

