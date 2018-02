Côte d’Ivoire/ Église Méthodiste Unie: Le premier synode ordinaire de Songon débute vendredi à Agban

Vue d'une congrégation méthodiste

Songon, 22 fév (AIP)- Les assises du premier synode ordinaire du district ordinaire de Songon de l’Église méthodiste unie de Côte d’Ivoire (EMUCI) débutent vendredi, dans le village Songon-Agban, selon une note d’informations transmise jeudi, à l’AIP. Le synode ordinaire est la plus importante réunion de l’Église méthodiste unie qui permet aux fidèles chrétiens de dresser le bilan des activités de l’exercice précédent et de définir les grandes orientations de l’année en cours, explique t on. Songon figure au nombre des nouveaux districts de plein exercice créés par la Conférence annuelle de l’EMUCI en juillet 2017 et installé le 08 octobre de la même année. Il a pour surintendant, le Révérend Pasteur Mathias Agnéro. Les...

