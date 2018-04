Côte d’Ivoire/ Education: Le Sud Comoé célèbre l’excellence le 26 mai à Adiaké

La directrice régionale de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la Formation professionnelle d’Aboisso, Mme N'goran Akoua (Au milieu)

Adiaké, 26 avr (AIP)- La direction régionale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle d’Aboisso va célébrer l’excellence le 26 mai, à Adiaké, a fait savoir la DRENETFP, Mme Ngoran Akoua, jeudi, dans la salle de conférence de la sous-préfecture, à l’issue d’une séance de travail, avec les membres des commissions chargées d’organiser l’édition 2018. « Je suis venue pour qu’ensemble les membres des commissions et moi harmonisons nos vues et nos positions et dégagions le budget qui sera alloué à cette grande journée d’excellence », a révélé la directrice régionale. Tour à tour, les présidents des 10 commissions ont pris la parole pour expliquer leur budget dans le détail. Un budget de 17 millions...

