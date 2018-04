Côte d’Ivoire/Edition 2018 de la journée carrière de l’Education: 18 structures exposent à Dimbokro

Dimbokro, 18 avr (AIP) – Au total, 18 structures dont la gendarmerie ont exposé à l’occasion de la journée carrière de l’éducation tenue mercredi, à l’intention des élèves des classes de Terminale et Troisième des lycées et collèges de Dimbokro, en présence du secrétaire général 1 de préfecture, Soro Sana, et des autorités politiques et éducatives, au collège moderne de la ville. Selon le directeur du Centre d’information et d’orientation, Bamba Ladji, cette journée a permis aux exposants de donner aux élèves qui ont pris d’assaut leur stand, le maximum d’information dans divers domaines, notamment la sécurité, l’économie, le social, les carrières médicales et la formation, en vue de leur permettre d’élaborer un plan de carrière...

