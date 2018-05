Côte d’Ivoire / Duncan souhaite que les jeunes leaders de l’économie africaine excellent dans leurs domaines d’activités

Photo de famille avec les "choiseuliers" ivoiriens alignés en dessous

Abidjan, 5 mai (AIP) – Le Vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan a souhaité, vendredi, que les jeunes leaders de l’économie de demain, rassemblés à Abidjan à la faveur du sixième sommet « Choiseul Africa » excellent dans leurs domaines d’activités respectifs. « Mon vœu le plus cher est que chacun d’entre vous, dans ce qu’il choisira de devenir excelle et réussisse. Et que vous soyez pour l’économie africaine ce qu’ont été Drogba, Weah, Eto’o pour le football » a formulé le Vice-président Duncan lors d’une rencontre d’échanges avec les 100 jeunes africains retenus par l’institut Choiseul comme les leaders de l’économie du futur. La question de l’émergence des jeunes entrepreneurs autrement dit des...

