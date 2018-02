Côte d’ivoire / Du matériel offert à des productrices de vivriers de Tortiya

Du matériel offert à des productrices de vivriers de Tortiya

Niakara, 22 fév (AIP) – Des lots de matériels agricoles et de salubrité ont été offerts à des productrices de vivriers de Tortya à travers les différentes coopératives légalement constituées. Le maire de la localité, Zoumana Yéo a fait le don constitué de pelles, de brouettes, d’arrosoirs, et de bassines. « Ces modestes dons visent non seulement à féliciter et à encourager les groupements dotés d’une existence juridique afin qu’ils persévèrent dans leurs efforts, mais aussi à interpeler les coopératives informelles », a signifié M Yéo, transmettant le matériel aux bénéficiaires, lundi. (AIP) jbm/kg/akn/kam

