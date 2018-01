Côte d’Ivoire/ du matériel et des documents pédagogiques remis à l’INFJ pour renforcer ses capacités  opérationnelles et techniques

David De Giles, chef de projet adjoint Projustice (ph. archive)

Abidjan, 25 jan (AIP) – Le programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d’Ivoire (ProJustice) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a procédé, jeudi, à Abidjan, à la remise de matériels et de documents pédagogiques à l’institut national de formation judiciaire (INFJ), afin de renforcer ses capacités opérationnelles et techniques. Il s’agit d’un guide pour l’élaboration des référentiels métiers des fonctions judiciaires et de deux référentiels métiers pour la formation continue au profit des magistrats instructeurs et des greffiers d’instruction. Selon le chef de projet adjoint projustice, David De Giles, le référentiel métier est un outil de formation initiale et continue qui permet à l’INFJ d’accompagner...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.