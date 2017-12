Côte d’Ivoire / Du matériel de salubrité offert à la commune de Tiassalé

Du matériel de salubrité offert à la mairie de Tiassalé.

Tiassalé, 30 déc (AIP) – Un important don de matériels de salubrité comprenant un tracteur, trois tricycles, plusieurs brouettes, des machettes et dabas, et divers autres matériels d’entretien et de ramassage d’ordures ménagères, a été remis à la commune de Tiassalé. Ce matériel a été présenté vendredi aux autorités préfectorales et aux conseillers municipaux en marge de la quatrième session du conseil municipal. Le maire a salué l’Etat pour ce don qui vient appuyer la Mairie dans sa politique d’assainissement de la commune. (AIP) kd/kkf/kam

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.