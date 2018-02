Côte d’Ivoire/ Du matériel d’assainissement offert aux jeunes de la commune de Dioulatièdougou (Odienné)

Odienné, 08 fév (AIP)-Le maire de la commune de Dioulatièdougou, Diarrassouba Karim, a offert, mercredi, du matériel d’assainissement aux jeunes de la commune pour les motiver à assurer la propriété des villages de la commune et celle de la ville. Le don, composé de trois moto-tricycles, plusieurs poubelles, des râteaux et balaies ainsi que deux ordinateurs de bureau destinés à l’administration du collège municipal, a été remis aux bénéficiaires au cours d’une cérémonie d’hommage au maire organisée par la jeunesse communale. Il a sensibilisé les populations et particulièrement la jeunesse à s’approprier la propriété de la ville et des villages, gage de la santé des populations. La qualité de la vie des populations est fonction du cadre de vie, selon Diarrassouba...

