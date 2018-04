Côte d’Ivoire/ Drogue : Quinze individus interpellés à San Pedro dans deux opérations de la police

Quatre des 15 interpellés avec entre les mains les drogues saisies

San Pedro, 18 avr (AIP) – Les policiers de l’antenne régionale de la police des stupéfiants et des drogues de San Pedro ont interpellé mardi, dans la commune de San Pedro, 15 individus au total, dans deux opérations effectuées le même jour dans deux quartiers distincts, avec la saisie de différentes drogues en leur possession. Les opérations de la police ont eu lieu respectivement dans la zone portuaire et derrière la gare routière de San Pedro, où se trouvaient des fumoirs. A la zone portuaire, sept individus ont été interpellés dont un élève en classe de 3ème et un vendeur, avec en sa possession 2,25 kg de cannabis. La seconde opération, effectuée derrière la gare routière, a permis d’interpeller huit individus dans un fumoir, dont trois vendeurs. Au total, près...

