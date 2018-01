Côte d’Ivoire/ Drogba construit une école dans un village de Guibéroua (Gagnoa)

Habillé d'un t-shirt marron et coiffé d’une casquette, Didier Drogba a assisté en personne à la remise officielle de l’école qu’il a fait construire (Photo internet)

Korhogo, 18 jan (AIP) – L’international ivoirien, Didier Drogba, a construit un groupe scolaire à Pokou-Kouamékro, un village de la localité de Guibéroua (département de Gagnoa) dont il originaire, rapportent ce jeudi plusieurs sites internet dont celui de la radio BBC et Abidjan.net. L’école, qui compte six salles de classe de primaire, une de maternelle, une cantine scolaire, des latrines, un terrain de football et trois maisons d’enseignants, a été construite par l’intermédiaire de sa fondation qui porte son nom, avec le soutien du groupe Nestlé et de l’Initiative internationale de cacao (IIC), précisent ces sources. Didier Drogba, 39 ans, en semi-retraite à Phoenix (D2, aux Etats-Unis) après avoir fait les beaux jours des éléphants de Côte d’Ivoire...

