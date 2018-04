Côte d’Ivoire/ Douze meilleures parturientes récompensées à Bouaflé

Les meilleures mamans encadrées par des sages et le sous-préfet de Tibéita

Bouaflé, 29 avr (AIP)- L’Association des sages-femmes ivoiriennes (ASFI) section Bouaflé a distingué 12 meilleures parturientes, à l’occasion d’une activité initiée samedi en prélude à la journée internationale de la sage-femme célébrée officiellement du 3 au 5 mai à San Pedro autour du thème « Sages-femmes, ouvrons la voie de la qualité des soins ». Ces femmes ont reçu chacune des produits d’hygiène, notamment du savon, de la poudre, du parfum et de la pommade. L’ASFI section Bouaflé, selon sa présidente, Akon Joanna, entend, à travers cette action, féliciter ces mamans pour avoir fait leurs consultations prénatales et postnatales régulièrement et accouché à l’hôpital. Il s’agit également d’inciter les femmes en état de grossesse à leur emboîter...

