Côte d’Ivoire / Douze groupements de jeunes bénéficient du financement de leurs projets

Photo présidente de l'ONG DDECI remettant un chèque à un groupe bénéficiaire

Abidjan, 12 jan (AIP) – La structure non gouvernementale Dignité et droits pour les enfants en Côte d’Ivoire (DDE-CI), à travers ses partenaires, a octroyé vendredi, dans ses locaux à la BICE au Plateau, des fonds destinés au financement des micro-projets citoyens de 12 groupements de jeunes vulnérables, en vue de leur épanouissement. « Ce sont des groupements de jeunes vulnérables issus des quartiers d’Abidjan, de Duékoué et Yamoussokro, qui bénéficient pour cette première phase, d’une somme de 225 000 FCFA chacun, pour la réalisation de leurs projets citoyens sur les 50 groupes à financer », a exposé le responsable des projets, Eric Mémel. Le coordonnateur des projets a fait savoir que ces groupes, composés de déscolarisés, de démunis entre autres, ont été...

