Côte d’Ivoire/ Don des Zinzins du bonheur et de Riders club Côte d’Ivoire à la Fondation Mamie Thérèse d’Abengourou

Une vue de l'important don reçu par la Fondation Mamie Thérèse d'Abengourou

Abengourou, 14 jan (AIP)- Les Zinzins du bonheur et les membres de Riders club Côte d’Ivoire ont fait don samedi d’un important lot de vivres et de non vivres à la Fondation Mamie Thérèse d’Abengourou, a appris l’AIP auprès de l’administrateur de cette structure humanitaire. Ce don se compose de pattes alimentaires, de riz, de l’huile, de sucre, de couches pour bébé, de nattes, de matelas, de chaises, de vélos, de sceaux et de divers jeux pour enfant d’une valeur estimée à plus de trois millions FCFA. « Je ne sais quoi dire tellement ma joie est immense », a déclaré la présidente de la structure bénéficiaire, Mme Yoboué N’guessan Thérèse. Elle a traduit sa gratitude et celle des pensionnaires aux généreux donateurs tout en priant le seigneur Jésus Christ...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.