Côte d’Ivoire/ Don de matériels de sport à des équipes de D2 et D3 de la région de l’Indénié-Djuablin

Le PCA de l'ASI , Bernard Adou N'gouan (en blanc), entouré par les heureux bénéficiaires du don

Abengourou, 04 mars (AIP)- Le PCA de l’association sportive de l’Indénié (ASI), Bernard Adou N’gouan, a fait don samedi d’un lot de matériels de sport à trois équipes de D2 et D3 de la région de l’Indénié-Djuablin, en marge du match de la 16e journée de ligue 1 opposant son club à l’Africa sports d’Abidjan. « C’est un tout petit geste de soutien de l’ASI, qui est le club fanion de la région de l’Indénié-Djuablin, à des équipes sœurs pour leur permettre de passer un autre palier », a-t-il soutenu, promettant de faire davantage les années à venir. Les trois équipes bénéficiaires de ce don, comprenant en tout 30 ballons et 90 chasubles, sont l’Alliance de l’Indénié et l’US Fermiers d’Agnibilékrou, deux clubs de D2 et l’union des clubs de...

