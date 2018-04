Côte d’Ivoire / Distribution gratuite de traitement médical contre l’onchocercose et certaines maladies tropicales à Grabo

Grabo, 27 avr (AIP) – Les populations de l’aire sanitaire de Grabo ont bénéficié d’un traitement contre l’onchocercose, la filariose lymphatique et la géohelminthiase. Selon Mr N’zébo Pierre, infirmier au centre de santé urbain de Grabo, ce traitement s’inscrit dans le cadre d’une campagne de distribution massive de médicaments contre l’onchocercose, la filariose lymphatique et la géohelminthiase qui sont des maladies tropicales souvent négligées par les populations dans l’ensemble. Il s’est agi lors de cette campagne, jeudi, de distribution de comprimés d’imervectine couplée de déparasitant aux enfants et aux adultes. (AIP) asf/kkf/akn/kam

