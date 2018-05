Côte d’Ivoire/ Diabète et tension artérielle : Deux journées de dépistage gratuit à la 4è légion de gendarmerie de Korhogo

Côte d’Ivoire/ Diabète, tension artérielle : deux journées de dépistage gratuit à la 4è légion de gendarmerie de Korhogo

Korhogo, 04 mai (AIP) – Le service de santé de la gendarmerie à Korhogo procède depuis jeudi, au dépistage gratuit du diabète et de la tension artérielle chez les sujets civils d’au moins 50 ans à son infirmerie sise à la 4è légion, a constaté vendredi, l’AIP. Selon le médecin-chef Yacouba Bamba, cette campagne s’inscrit dans le cadre général des actions civilo-militaires qui visent à rapprocher l’armée et les populations, avec l’objectif particulier d’inciter les habitants de la ville à fréquenter l’infirmerie du corps. « Les gens pensent que le centre (de santé, ndlr) appartient seulement aux militaires alors qu’il est ouvert à tout le monde », a-t-il dit. La campagne prend fin ce vendredi et sera suivie, dans les prochains jours, d’une opération...

