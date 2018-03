Côte d’Ivoire/Deux usines de transformation et un marché de gros bientôt construits à Yamoussoukro

Pose de la première pierre de deux usines de transformation et d'une plateforme de chargement et de déchargement de gros à Yamoussoukro

Yamoussoukro, 04 mars (AIP) – Une unité de transformation et de conservation de la banane plantain, une usine de transformation du riz et une plateforme de chargement et de déchargement de gros sont prévus à Yamoussoukro, dans le cadre du programme d’appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire (PAPV-SA). La pose de la première pierre de ces différentes infrastructures a eu lieu samedi dans le village de Fondi, à 10 km de Yamoussoukro, par la présidente de la Fédération nationale des sociétés coopérative de viviers de Côte d’Ivoire (FENASCOVICI), en présence du directeur de l’Agriculture et du développement durable du district autonome de Yamoussoukro et de la secrétaire exécutive nationale de la lutte contre la vie chère, représentant...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.