Côte d’Ivoire/ Deux présumés cambrioleurs de la cantine du lycée GAF de Touba appréhendés

Touba, 09 jan (AIP)-Dans la nuit du samedi, la police a pris entre les mailles de son filet, deux des cinq élèves cambrioleurs de la cantine du lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga (GAF) de Touba (Nord-Ouest, région du Bafing). Il s’agit de l’élève Bamba Loua, 17 ans et Coulibaly Doh Lamine, 19 ans, en classe de 2nde A au collège Koné Mamadou de Touba. Selon les informations recueillies, leurs complices Yéo Kaki, Gueuti Sadia et Dembelé Abraham au lycée GAF de Touba sont en cavale. Aux dires de la police, après le vol dans la nuit du mercredi à jeudi, le butin a été dissimulé dans la broussaille non loin de la mosquée sur la route de Ouaninou. Et le samedi, le nommé Bamba Loua est allé voir un commerçant en vue de lui proposer ce butin à vendre. « Celui-ci a refusé....

