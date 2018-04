Côte d’Ivoire/ Deux mois de prison pour un bouvier voleur de moto à Bouna

L'entrée du tribunal de Bouna

Bouna, 18 avr (AIP)- Barry Oumar dit Sita, bouvier âgé de 35 ans et domicilié à Bouko, un village du département de Bouna, a été condamné mercredi, par la section de tribunal de cette ville à deux mois de prison ferme pour vol de moto de type Apsonic appartenant à son patron. Barry Oumar avait soustrait frauduleusement la moto de son patron Barry Yacouba dont il surveillait les bœufs, au motif que celui-ci , depuis prés de six mois, ne lui versait plus son salaire mensuel dont le cumul est estimé à 330 000 francs CFA . Le 6 avril, il a démarré la moto pour, selon lui, rentrer chez lui au pays (Burkina-Faso) afin de la vendre. Mais dans sa cavale, il sera lâché en cours de chemin par cette moto qui s’immobilisera faute de carburant. Dans le village de Niamoin, où...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.