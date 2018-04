Côte d’Ivoire/ Deux jeunes ivoiriens sélectionnés pour participer au programme « football for friendship »

Abidjan, 25 avr (AIP)- Ladji Jefferson Karamoko, 16 ans, footballeur au centre de formation de l’ASEC Mimosas et Tiffany Soro, 12 ans, élève-apprenti journaliste, ont été sélectionnés jeudi pour être les ambassadeurs de la Côte d’Ivoire au programme « football for friendship » qui se tiendra du 08 au 15 juin en marge de la coupe du monde de football à Moscou. Ils assisteront également à un grand forum social et à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde. Ladji Jefferson Karamoko participera, en tant qu’apprenti entraîneur, a ce programme qui verra s’affronter 32 équipes composées de jeunes de 211 pays et régions du monde entier. Quant à Tiffany Soro, elle sera formée aux techniques journalistiques et couvrira l’ensemble des événements du programme...

