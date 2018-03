Côte d’Ivoire/ Deux ex-internationaux ivoiriens veulent relancer le football à Diégonéfla (Oumé)

Boussou Jean Claude, ex-international et coach de football veut relancer le foot dans sa région (Photo Aip Gagnoa 01/03/2018)

Gagnoa, 1er mars (AIP)- Boussou Douglas Jean-Claude et Kien Dré Moïse, deux ex-internationaux ivoirien des années 80, fils du département d’Oumé, envisagent de relancer officiellement le football structuré et de compétition, dans la sous-préfecture de Diégonéfla (46 km de Gagnoa). Jusqu’au 10 mars, une assemblée générale constitutive en vue de la création du ‘Football Club Zangoué de Diégonéfla’, se tiendra à la salle de mariage de ladite commune, en présence des autorités et personnalités sportives de la région, a expliqué mercredi, à Gagnoa, Boussou Jean Claude, promoteur du projet, titulaire du diplôme d’entraineur professionnel A CAF, actuellement en poste à la Direction régionale des Sports et des Loisirs du Gôh, à Gagnoa. Le projet consiste à construire...

