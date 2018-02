Côte d’Ivoire/ Deux cousins retrouvés morts dans le lit du fleuve Comoé

Deux hommes repêchés dans le fleuve Comoé (Ph d'archives)

Bonoua, 08 Fév(AIP)- Nebout Adjobi Marc Edson et son cousin Anoh Kévin Rodrigue ont été retrouvés sans vie dans le lit du fleuve Comoé qui longe Adiaho, leur village et lieu de résidence situé dans la sous-préfecture de Bonoua. Le corps des deux jeunes ont été repêchés dimanche et lundi. Le Commissariat de police de Bonoua a été saisi lundi par les habitants d’Adiaho de la découverte du corps d’un homme sans vie dans le fleuve Comoé. Une fois sorti de l’eau, le macchabée a été identifié comme Nebout Adjobi Marc Edson, âgé de 41 ans et maçon de son état. Selon les informations fournies par les habitants de la bourgade, il avait quitté son domicile samedi pour se rendre à bord de sa pirogue dans le cadre de ses activités de maçon à Motobé,...

