Côte d’Ivoire / Deux cent candidats qualifiés au second tour du concours Pythagore de mathématique à Bonon

Bonon, 19 avr (AIP) – Sur un total de 711 candidats ayant composé, samedi, 202 ont été retenus pour le second tour de la deuxième édition du concours Pythagore de mathématique organisé par l’unité pédagogique (UP) mathématique du lycée moderne de Bonon. A l’issue du second tour prévu samedi, les trois meilleurs de chaque niveau seront retenus pour participer au concours national de mathématique, qui aura lieu le 28 avril à Yamoussoukro, a indiqué le responsable de l’UP mathématique à Bonon, Yao Silver. Ce concours concernait tous les élèves des lycées et collèges de Bonon, précisément les cinq premiers en mathématique de la sixième à la terminale hormis les classes littéraires du second cycle. (AIP) bk/kkf/tm

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.