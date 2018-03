Côte d’Ivoire/ Deux bâtiments de classe offerts par la mairie à Madinani

Madinani, 06 mars (AIP) – Le conseil municipal de la commune de Madinani (Nord, Région du Kabadougou) a mis à la disposition des enseignants et élèves de l’école primaire publique ‘’Lôkolo’’, deux bâtiments de trois classes chacun et un bureau. La construction de ces bâtiments et d’un bureau sur le site ont coûté 41 979 118 francs CFA au conseil municipal. « Nous étions obligés, depuis sa création, d’insérer dans les autres écoles de la ville nos élèves. Je tiens particulièrement à remercier le conseil municipal d’avoir pensé à nous pour la construction de ces deux bâtiments’’, a déclaré le directeur de la dite école, Déky Agbanan Vianey. ‘(AIP) mk/nmfa/fmo

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.