Côte d’Ivoire/ Désormais, une couverture sociale pour les gens de maison du ministère de l’Intérieur

Dabou, 06 jan (AIP)- Les gens de maison du ministère de l’Intérieur, réunis au sein du Syndicat national des gens de maison du ministère de l’Intérieur (SYNAGEM CI), bénéficient désormais d’une couverture sociale. L’annonce a été faite le 30 décembre par le secrétaire général du SYNAGEM CI, Blaise Tapé Paul Henry, à Dabou, au cours de la 14ème assemblée générale extraordinaire qui a rassemblé les délégués des 107 départements ivoiriens. Sur plusieurs revendications portées devant la hiérarchie au séminaire des 17 et 18 octobre tenu à l’hôtel Palm club, à Cocody (Abidjan), en présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et de tous les syndicats du ministère, les gens de maison ont obtenu l’engagement de la tutelle...

