Côte d’Ivoire/ Désormais un agent relais du CCA dans la sous-préfecture de Massalla (Séguéla)

Le DR du CCA (à gauche) présentant l'agent relais Ba Yaya (à droite)

Séguéla, 28 avr (AIP) – La délégation régionale du Conseil du coton et de l’anacarde (CCA) à Séguéla a désormais un agent relais dans la sous-préfecture de Massalla en la personne de Ba Yaya qui a été présenté aux acteurs de la filière, au cours d’une mission de sensibilisation du comité de veille pour le suivi de la commercialisation de l’anacarde menée dans ladite localité, jeudi. Symbole du rapprochement de l’administration des producteurs et autres acheteurs, l’agent relais a, entre autres, pour tâches de contribuer à la facilitation de la commercialisation en délivrant sur place certains documents devant servir à l’acheminement de la production vers le port d’Abidjan et de sensibiliser les acteurs sur les bonnes pratiques agricoles en vue de l’amélioration...

