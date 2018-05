Côte d’Ivoire / Des zones pastorales bientôt aménagées pour juguler les conflits entre agriculteurs et éleveurs

les participants à l'atelier de Bouandougou

Bouaké, 5 mai (AIP) – Des zones pastorales, des sortes de zones franches dédiées exclusivement à l’élevage et à ses métiers annexes, seront aménagées à Boundiali et à Mankono, pour juguler les sempiternels conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la Bagoué et le Béré, selon une étude commanditée par l’Inter-coton et restituée au cours d’un atelier tenu, jeudi et vendredi, à Bouandogou (département de Mankono). Lors de l’atelier, les acteurs impliqués notamment, les autorités préfectorales, coutumières, le ministère de l’agriculture et du développement rural, le ministère des ressources animales et halieutiques, les producteurs de coton, les éleveurs, INTERCOTON, les propriétaires terriens, ont planché sur le schéma directeur d’aménagement...

