Côte d’Ivoire/ Des vivres offerts aux parents des élèves tués dans l’accident à Duékoué 

Duékoué, 28 avr (AIP) –Le maire de la commune de Duékoué, Taï Glahou Jean, a fait don de vivres pour apporter son soutien et réconfort moral aux parents de huit enfants morts dans un accident de la circulation à Duékoué. Un grave accident s’est produit le 8 avril dans un croisement de véhicules à la veille de la rentrée de Pâques. Le bilan a état de huit élèves tués, plusieurs blessés, rappelle-t-on. Ce sont une demi-tonne de riz, des cartons d’huile, un bœuf et une somme d’argent, soit un total de plus 700 000 francs CFA qui ont été remis, jeudi, à Kouassibakro, dans la sous-préfecture de Duékoué, par le maire qu’accompagnaient ses proches collaborateurs et la communauté éducative de Duékoué. Pour le maire, hors du pays au moment des faits, ce geste...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.