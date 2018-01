Côte d’Ivoire/ Des vivres et non vivres offerts aux enfants d’un complexe éducatif de Yopougon

Les enfants et les responsables du RIDDEF et la GT banque

Abidjan, 02 jan (AIP)-Le Réseau Ivoirien pour la Défense des Droits de l’Enfant et de la Femme, en collaboration avec la GT Banque Côte d’Ivoire, a fait don de vivres et non vivres, lundi, aux enfants du complexe socio-éducatif Erba Lois du quartier Toit Rouge de Yopougon, commune dans l’Ouest d’Abidjan. Composés de jouets et de vivres, lait, riz, pâte alimentaire, jus de fruit, entre autre, d’une valeur d’environ un million de FCFA, ces dons, selon le directeur financier de la GT banque, Pacôme Koffi, viennent donner le sourire aux enfants. Il estime qu’il est du devoir de la société d’aimer et d’éduquer ces enfants qui n’ont pas eu la chance de vivre dans un environnement familial afin qu’ils prennent la relève. Cette assistance, pour M.Koffi,...

