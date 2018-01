Côte d’Ivoire/ Des vivres et non vivres aux enfants d’un orphelinat de Bondoukou

Le secrétaire général 2 de préfecture, remettant quelques vivres à une des sœurs de l'orphelinat "Hélas" de Bondoukou

Bondoukou, 13 jan (AIP) – L’Association des tailleurs et couturiers de Bondoukou (ATCB) a offert, samedi, à la salle de mariage de la mairie des vivres et non vivres aux enfants de l’orphelinat « Hélas » de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo). Ce don, comprenant des habits cousus spécialement pour les enfants, des sacs de riz, de l’huile et de la pâte alimentaire, vise à venir en aide aux sœurs de l’orphelinat qui éprouvent souvent des difficultés dans la prise en charge des orphelins. La responsable adjointe de l’orphelinat, sœur Carine Abo, a indiqué que venir en aide aux orphelins est un sacerdoce qui requiert de l’amour, l’aide de Dieu et celle des hommes. Elle a remercié les tailleurs et couturiers et a fait savoir qu’elle continuera de prier pour...

