Côte d’Ivoire/Des victimes de l’incendie du marché d’Agboville reçoivent plus de huit millions de FCFA

Une image (d'archive) de l'incendie qui a ravagé le grand marché d'Agboville

Agboville, 29 avr (AIP) –Des victimes de l’incendie du grand marché d’Agboville ont reçu un peu plus de huit millions de francs CFA, dans le cadre de l’opération « Elan de solidarité » initiée par le maire de la commune, N’cho Acho Albert, et le président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, M’bolo Martin, selon le bilan fait samedi. En présence des autorités locales, dont le préfet par intérim, N’dri Kouassi, la somme de 8.891.100 FCFA, collectée en un mois, a été remise aux représentants des 338 victimes (257 commerçants et 81 artisans), en vue de les soulager un tant soit peu dans la perte globale de 680 millions de francs CFA occasionnée dans le sinistre survenu dans la nuit du 11 mars. En attendant la reconstruction d’un nouveau marché avec les...

