Côte d’Ivoire/ Des véhicules et du matériel informatique pour des services de l’université de Korhogo

Le Pr Bakayoko-LY Ramata, ministre l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique remet les clés d’un des cinq véhicule au directeur des ressources humaines, porte-paroles des récipiendaires

Korhogo, 24 avr (AIP) – Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Bakayoko-LY Ramata, a présidé, lundi, une cérémonie de remise de véhicules administratifs et de matériel informatique aux directions centrales et à des services de l’Université Péléforo Gbon Coulibaly (UPGC) de Korhogo. La direction de la scolarité centrale, la direction des ressources humaines, la direction des affaires financières et des moyens généraux, la direction du centre de formation continue et le service communication ont reçu les clés de cinq véhicules tout neufs des mains du ministre. Quant aux ordinateurs, imprimantes et onduleurs constituant le matériel informatique, ils ont été répartis entre les cinq directions centrales et les commissions d’examen. « Ces...

