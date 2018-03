Côte d’Ivoire/Des universitaires proposent des conditions favorables pour freiner l’immigration illégale en Europe

Le directeur du département d’histoire, Pr. Alphonse Sékré Bodjé, prononçant sa conférence à l'université Alassane Ouattara

Bouaké, 04 mars (AIP)-Le directeur du département d’histoire de l’université Alassane Ouattara, le Pr Alphonse Sékré Bodjé, et le maître de conférences d’histoire des relations internationales, le Pr Camara Moritié, invitent les dirigeants africains à créer des conditions sociopolitiques et économiques favorables pour freiner l’immigration illégale des forces vives de l’Afrique en Europe. Les deux universitaires ont lancé cet appel, samedi, lors d’une conférence qu’ils ont animée, à Bouaké, sur l’immigration illégale, à l’initiative des étudiants membres de la cellule d’étude et de recherche en relations internationales (CERRI). Le Pr Sékré a souligné que les jeunes africains fuient pour aller chercher la lumière et le bien-être social ailleurs,...

