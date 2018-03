Côte d’Ivoire/ Des unités de biogaz réalisées dans les écoles primaires de Bouaké

Inauguration de l'unité de Biogaz du groupe scolaire ex-fille Bouaké

Bouaké, 06 mars (AIP)-Réalisées dans le cadre de la coopération entre la mairie de Bouaké et la commune Allemande de Reutlingen, des unités de transformation des déchets organiques en biogaz qui seront désormais utilisées pour la cuisson des aliments dans les cantines scolaires, ont été inaugurées lundi, à Bouaké, par les deux parties. Réalisée dans neuf écoles de la ville, ces unités produiront à partie de la biomasse, une forme d’énergie qui a les mêmes caractéristiques que le gaz butane utilisé dans les ménages. Cela serait, selon les ingénieurs allemands, bénéfique pour la santé des femmes qui préparent le repas pour un grand nombre d’élèves et réduirait les dépenses. «Ce serait un grand succès et une contribution importante à la protection climatique,...

