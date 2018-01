Côte d’Ivoire/ Des travaux pour une meilleure qualité de la connexion internet annoncés

Un opérateur de Télécom annonce des travaux pour une meilleure qualité de la connexion internet.

Abidjan, 15 jan (AIP)- Un opérateur de Télécom a annoncé dans un communiqué transmis samedi à l’AIP, d’importants travaux de remplacement de sa technologie utilisée actuellement pour l’offre internet résidentiel. Selon MTN Côte d’Ivoire, ces travaux, qui ont démarré vendredi, permettront à terme d’offrir une meilleure qualité de connexion à ses abonnés grâce aux avantages de ladite technologie à savoir l’accessibilité des équipements de connexion à des coûts abordables et l’augmentation du volume de la bande passante permettant d’expérimenter des débits de connexion plus proches des débits théoriques. Une large couverture du réseau FDD déployé à Abidjan et dans plusieurs grandes villes de l’intérieur du pays à savoir Abengourou, Bouaké,...

