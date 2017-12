Côte d’Ivoire / Des travaux de réhabilitation en cours sur le tronçon Tabou-Sogb

Le tronçon Tabou-Sogb en pleine réhabilitation.

Tabou, 30 déc (AIP) – La société des caoutchoucs de Grand-Béréby (SOGB) entreprend depuis quelques jours des travaux de « reprofilage lourd » du tronçon de route de 40 kilomètres qui relie son unité agro-industrielle au département de Tabou, situé à la frontière ivoiro-libérienne. Le tronçon Tabou-SOGB fortement dégradé n’a plus de bitume à plusieurs endroits et sur une longue distance rendant la circulation difficile et exposant les usagers aux coupeurs de routes. « Les travaux consistent au remplissage des parties dégradées avec de la terre et au compactage avec nos machines » ont expliqué vendredi des techniciens de la SOGB rencontrés sur le chantier qui ont précisé que ces travaux constituent « une...

