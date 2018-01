Côte d’Ivoire/ Des tables-bancs au groupe scolaire Plateau de Tiassalé

Tiassalé, 20 jan (AIP)- Une cinquantaine de tables-bancs a été remise vendredi par la mairie au secrétaire général de la préfecture de Tiassalé, Kouakou Yao, au profit du groupe scolaire Plateau. Selon le maire de Tiassalé, Sylla Souhalio, il s’agit de poursuivre son engagement à investir dans l’éducation des enfants de la commune et de contribuer à la mise en place effective de la politique de l’école obligatoire prônée par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Pour les responsables de l’éducation nationale à Tiassalé, notamment l’inspecteur de l’enseignement préscolaire et primaire de Tiassalé 2, Yao Koffi, et le secrétaire général de la direction départementale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.