Côte d’Ivoire / Des sages femmes bénéficient d’une formation sur le cancer du col de l’utérus et du sein

Bouaflé, 03 mars (AIP) – Quelque 45 sages femmes du département de Bouaflé ont bénéficié, vendredi, d’une formation sur le cancer du col de l’utérus et du sein, en prélude à une campagne de sensibilisation et de dépistage de cette maladie prévue, samedi, à Pakouabo, une localité située dans le département de Bouaflé. Cette formation initiée par la Jeune Chambre Internationale de Bouaflé vise à renforcer les capacités de ces sages femmes, en vue de mieux prendre en charge les femmes enceintes et de dépister les cancers du col de l’utérus et du sein. La formation a porté sur trois thématiques à savoir, « Grossesse et hémorragie », « Hémorragie du post-partum » et « Cancer du col de l’utérus et du sein ». Les sages femmes au terme de la formation...

